Agguato a Napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco | Il padre | Non era lui l' obiettivo

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito mortalmente a Boscoreale da due uomini a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco | Il padre: "Non era lui l'obiettivo"

