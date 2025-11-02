Agguato a Boscoreale muore 18enne di Scafati | si indaga sul movente

Un 18enne di Scafati, Pasquale, è stato ucciso in un agguato a Boscoreale. Gli inquirenti indagano su un possibile errore di persona. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agguato a Boscoreale, muore 18enne di Scafati: si indaga sul movente

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio sotto gli occhi delle telecamere a Boscoreale: #omicidio #Boscoreale #camorra Un agguato o un avvertimento si è consumato nella notte a Boscoreale, lasciando una scia di sangue e di dolore nella comunità locale. Un ragazzo di 18 anni, incensura - facebook.com Vai su Facebook

Boscoreale (Napoli), 18enne morto dopo esser stato ferito a colpi di arma da fuoco. Incensurato, l’agguato in piazza - X Vai su X

Chi è Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a colpi di pistola a Boscoreale - Originario di Pompei ma residente a Scafati, nella provincia di Salerno, Nappo faceva l’operaio ed era ... Riporta fanpage.it

Agguato nella notte in strada nel Napoletano: 18enne ucciso - Resta da capire se il giovane fosse il vero bersaglio dell’agguato o se sia stato colpito per errore, trovandosi accidentalmente sulla traiettoria dei colpi. Come scrive ilcrivello.it

Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, spari da uno scooter in corsa: il 18enne forse ucciso per sbaglio - A notte fonda, intorno alla 2:30, i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati informati dal pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare ... Come scrive virgilio.it