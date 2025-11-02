Aggressioni in ospedale anche in quelli di Popoil e Penne ora c' è la vigilanza armata
Si rinforza la sicurezza nei presidi sanitari del territorio. Dal 2 novembre, infatti, anche negli ospedali di Penne e Popoli è stato attivato il servizio di vigilanza armata h24.Un’azione che rientra in quella di potenziamento attuata dalla Asl per garantire a utenti e personale una pronta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
