Aggressione su un treno a Huntingdon | diversi feriti e due arresti traffico ferroviario in tilt

Una violenta aggressione a bordo di un treno fermato alla stazione di Huntingdon ha provocato diversi feriti e portato all’arresto di due persone. Sul posto sono intervenute unità armate di polizia, ambulanze ed elicotteri sanitari. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona; al momento non è stato diffuso un bilancio ufficiale delle condizioni. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Aggressione su un treno a Huntingdon: diversi feriti e due arresti, traffico ferroviario in tilt

L'#aggressione al #capotreno da parte di un gruppo di ragazzini e la preoccupazione del sindaco di #Laveno: "Abbiamo problemi di ordine pubblico, arrivano #bande da fuori soprattutto in treno, che si mostrano aggressive". LEGGI QUI l'articolo https://ww Vai su Facebook

Gb, diversi accoltellati su un treno nel Cambridgeshire: due arresti | Starmer: "Fatto terribile" - In Gran Bretagna "diverse persone" sono state accoltellate su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Secondo msn.com

Diverse persone sono state ferite su un treno diretto a Huntingdon, in Inghilterra: due persone sono state arrestate - Sabato sera diverse persone sono state ferite in un accoltellamento a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nell’est dell’Inghilterra. Come scrive ilpost.it

Attacco con coltello sul treno per Huntingdon, diversi feriti: "Sangue ovunque" - Il premier Starmer: "Attacco terribile, vicini alle vittime". Segnala msn.com