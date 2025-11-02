Aggredita sul bus da un uomo | Mi ha spinto offeso e minacciato E nessuno mi aiutava

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 2 novembre 2025 –  C i sono mattine in cui la paura arriva senza preavviso, tra un sedile e una maniglia del bus. Ti trovi addosso un uomo che ti spinge, ti insulta, ti mette una mano in faccia, e intorno a te decine di persone che guardano in silenzio. È successo a una 34enne dipendente del ristorante Utopia al Miralfiore, aggredita ieri mattina mentre andava al lavoro. La voce è ancora scossa quando ripercorre tutto: “Non mi era mai successo niente di simile. Avevo solo paura”. “Il bus era pieno – spiega la giovane – e lui, salito alla fermata di S. Maria delle Fabbrecce, ha cercato di passare spingendomi con forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aggredita sul bus da un uomo mi ha spinto offeso e minacciato e nessuno mi aiutava

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredita sul bus da un uomo: “Mi ha spinto, offeso e minacciato. E nessuno mi aiutava”

Approfondisci con queste news

19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo - Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori: in passato era già stato denunciato per revenge porn ... Riporta varesenews.it

aggredita bus uomo haVarese, picchia e perseguita la ex. La polizia la raggiunge su un autobus e la salva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, picchia e perseguita la ex. Da msn.com

aggredita bus uomo haCostretta a salire sul bus con l'uomo che la picchia: 19enne chiama la polizia dal pullman e arrivano gli agenti - L’uomo era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggredita Bus Uomo Ha