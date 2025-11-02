Aggredita sul bus da un uomo | Mi ha spinto offeso e minacciato E nessuno mi aiutava

Pesaro, 2 novembre 2025 – C i sono mattine in cui la paura arriva senza preavviso, tra un sedile e una maniglia del bus. Ti trovi addosso un uomo che ti spinge, ti insulta, ti mette una mano in faccia, e intorno a te decine di persone che guardano in silenzio. È successo a una 34enne dipendente del ristorante Utopia al Miralfiore, aggredita ieri mattina mentre andava al lavoro. La voce è ancora scossa quando ripercorre tutto: “Non mi era mai successo niente di simile. Avevo solo paura”. “Il bus era pieno – spiega la giovane – e lui, salito alla fermata di S. Maria delle Fabbrecce, ha cercato di passare spingendomi con forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

