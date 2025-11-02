Aggredita sul bus da un uomo | Mi ha spinto offeso e minacciato E nessuno mi aiutava
Pesaro, 2 novembre 2025 – C i sono mattine in cui la paura arriva senza preavviso, tra un sedile e una maniglia del bus. Ti trovi addosso un uomo che ti spinge, ti insulta, ti mette una mano in faccia, e intorno a te decine di persone che guardano in silenzio. È successo a una 34enne dipendente del ristorante Utopia al Miralfiore, aggredita ieri mattina mentre andava al lavoro. La voce è ancora scossa quando ripercorre tutto: “Non mi era mai successo niente di simile. Avevo solo paura”. “Il bus era pieno – spiega la giovane – e lui, salito alla fermata di S. Maria delle Fabbrecce, ha cercato di passare spingendomi con forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Ancora violenza, ancora una donna aggredita dal marito. L'episodio sconcertante è accaduto nei pressi di Prato dove l'uomo ha aggredito sua moglie, quasi amputandole il polso, con una mannaia - facebook.com Vai su Facebook
E' gravissima una donna di 52 anni, aggredita con un coltello al volto dall'ex marito a #Bruzzano nell'hinterland milanese. L’uomo è scappato in scooter. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - X Vai su X
19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo - Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori: in passato era già stato denunciato per revenge porn ... Riporta varesenews.it
Varese, picchia e perseguita la ex. La polizia la raggiunge su un autobus e la salva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, picchia e perseguita la ex. Da msn.com
Costretta a salire sul bus con l'uomo che la picchia: 19enne chiama la polizia dal pullman e arrivano gli agenti - L’uomo era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. milanotoday.it scrive