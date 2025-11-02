Aggredita a Bologna la presidente di Confedilizia | Forse un' intimidazione

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente di Confedilizia Bologna Elisabetta Brunelli è stata aggredita nel centro del capoluogo emiliano mentre stava rientrando a casa dopo aver partecipato a un evento organizzato dai centri sociali alla presenza di Ilaria Salis. Brunelli non ha visto in faccia il suo aggressore; ha però sentito la sua voce mentre veniva gettata con violenza a terra. "Appena ho svoltato l'angolo mi sono sentita dire 'Ritira tutto' e sono stata buttata a terra. Quando mi sono girata non c'era più nessuno. Secondo me era un atto intimidatorio", dice Brunelli. Forse qualcuno che l'aveva sentita parlare al telefono, e commentare, il convegno sul diritto all'abitare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

aggredita a bologna la presidente di confedilizia forse un intimidazione

© Tgcom24.mediaset.it - Aggredita a Bologna la presidente di Confedilizia: "Forse un'intimidazione"

Altri contenuti sullo stesso argomento

aggredita bologna presidente confediliziaLa presidente di Confedilizia Bologna aggredita dopo l'evento con Ilaria Salis: «Non vedo collegamenti». Ma FdI attacca: «Estremisti di sinistra» - Dopo le polemiche per lo sfratto con il muro abbattuto e l'occupazione di una palazzina la presidente dei proprietari immobiliari aveva seguito la visita dell'europarlamentare di Avs criticandolo al t ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

aggredita bologna presidente confediliziaBrunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis: “Quell’uomo mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra” - E’ successo ieri pomeriggio, il racconto della presidente di Confedilizia Bologna: “Mi sono allontanata dalla facoltà di Lettere poi in  via Avesella sono stata raggiunta alle spalle da uno sconosciut ... Secondo msn.com

aggredita bologna presidente confediliziaPaura dopo l’incontro con Salis. Gettata per terra e aggredita la presidente di Confedilizia - Brunelli aveva assistito all’incontro di Plat con l’eurodeputata: "Un uomo mi ha detto ’devi ritirare tutto’". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aggredita Bologna Presidente Confedilizia