Aggredita a Bologna la presidente di Confedilizia | Forse un' intimidazione

La presidente di Confedilizia Bologna Elisabetta Brunelli è stata aggredita nel centro del capoluogo emiliano mentre stava rientrando a casa dopo aver partecipato a un evento organizzato dai centri sociali alla presenza di Ilaria Salis. Brunelli non ha visto in faccia il suo aggressore; ha però sentito la sua voce mentre veniva gettata con violenza a terra. "Appena ho svoltato l'angolo mi sono sentita dire 'Ritira tutto' e sono stata buttata a terra. Quando mi sono girata non c'era più nessuno. Secondo me era un atto intimidatorio", dice Brunelli. Forse qualcuno che l'aveva sentita parlare al telefono, e commentare, il convegno sul diritto all'abitare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aggredita a Bologna la presidente di Confedilizia: "Forse un'intimidazione"

