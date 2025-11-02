Aggredisce ' rivale' con martello e piccone dopo una lite | denunciato dai carabinieri

Una discussione per futili motivi è degenerata in un’aggressione con armi improprie nella tarda serata di ieri, 1° novembre 2025, a Succivo. I carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno denunciato in stato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it