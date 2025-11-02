Aggredisce la moglie con una mannaia amputandole il polso destro e due dita | violenza inaudita a Prato
Ha aggredito la moglie con una mannaia, amputandole quasi completamente il polso destro e due dita della mano sinistra, e contemporaneamente ha aggredito anche il figlio di 20 anni. Protagonista un uomo di 48 anni di origini cinesi che è stato arrestato dalla polizia per lesioni gravissime e maltrattamenti. All’aggressione, avvenuta a Prato, era presente anche la figlia minore della coppia, rimasta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Prato, aggredisce moglie e figlio con una mannaia: arrestato 48enne #prato - X Vai su X
Aggredisce con una mannaia la moglie e le amputa il polso: arrestato un 48enne cinese. Tutto sarebbe nato per gelosia, sotto gli cchi della figlia. La donna perde una mano e altre due dita - facebook.com Vai su Facebook