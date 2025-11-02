agente ucciso in incidente torre del greco capo polizia vede i parenti migliora collega

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha fatto visita a Ercolano alla famiglia di Aniello Scarpati, l’agente 47enne morto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre dopo che un Suv Bmw X4 ha invaso la corsia e ha scontrato la volante su cui viaggiava lungo viale Europa, a Torre del Greco, Napoli. Poi Pisani, accompagnato dal Questore di Napoli Maurizio Agricola, si è spostato nel capoluogo campano, all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Lì è ricoverato in prognosi riservata Ciro Cozzolino, 38 anni, il collega in macchina insieme a Scarpati al momento dell’incidente, che è già stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del bacino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

