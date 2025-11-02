Afghanistan scossa di terremoto di magnitudo 6.3

Roma, 2 novembre 2025 - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell'Afghanistan nella notte tra domenica e lunedì. Il sisma è stato registrato dall'Istituto geologico statunitense (Usgs). La scossa ha colpito Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, a una profondità di 10 chilometri, si legge nei dati Usgs. Scosse sono state avvertite anche nella capitale Kabul, secondo quanto riferito dai corrispondenti dell'Afp presenti sul posto. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Afghanistan, scossa di terremoto di magnitudo 6.3

