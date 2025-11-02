Milano, 2 novembre 2025 – Gli alloggi privati usati a fini turistici – i cosiddetti affitti brevi – sono più che triplicati in cinque anni in Lombardia. Nel 2024, su tutto il territorio lombardo si contano quasi 40mila alloggi privati in affitto, diversi dai Bed and Breakfast come camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l’abitazione, così come appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affitti brevi, in Lombardia toccano quota 58mila: sono triplicati in cinque anni