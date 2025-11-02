Affitti brevi in Lombardia toccano quota 58mila | sono triplicati in cinque anni
Milano, 2 novembre 2025 – Gli alloggi privati usati a fini turistici – i cosiddetti affitti brevi – sono più che triplicati in cinque anni in Lombardia. Nel 2024, su tutto il territorio lombardo si contano quasi 40mila alloggi privati in affitto, diversi dai Bed and Breakfast come camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l’abitazione, così come appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
La partita sugli affitti brevi è ancora aperta: la maggioranza è spaccata sull’aumento della tassazione dal 21% al 26% - facebook.com Vai su Facebook
Gli affitti brevi in manovra creano nuovi scontri nella maggioranza https://linkiesta.it/2025/10/affitti-brevi-manovra-scontri-giorgetti/… via @Linkiesta - X Vai su X
A quanto ammontano gli incassi in Italia per gli affitti brevi - I ricavi degli affitti brevi in Italia sono passati da 2,6 miliardi (2017) a quasi 9 miliardi di euro (2025), grazie a 350 mila host che gestiscono 3,2 milioni di posti letto. Secondo quifinanza.it
Sala si schiera per l'aumento della tassa sugli affitti brevi: "Se sono troppi fanno danni alla città" - La presa di posizione del sindaco di Milano, mentre si discute se aumentare dal 21 al 26% la cedolare secca sugli affitti a breve termine ... Secondo milanotoday.it
Sala, non mi dispiace la tassazione più alta sugli affitti brevi - Sul tema dell'aumento delle tasse per gli affitti brevi "io vado contro corrente a me non dispiace che vengano tassati di più rispetto ad adesso perché un'eccessiva diffusione porta un danno alla citt ... Secondo msn.com