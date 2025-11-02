Affitti brevi cosa propone Forza Italia per bloccare l'aumento della tassa per le prime case in manovra
La stretta sugli affitti brevi in manovra non piace a Forza Italia, che presenterà in manovra degli emendamenti per cancellare l'aumento della tassazione dal 21% al 26% anche per le prime case che vengono messe in locazione. Novità in arrivo anche sul bonus ristrutturazioni al 50%, che è stato prorogato nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
In attesa delle novità in arrivo sugli affitti brevi con la manovra 2026, la nostra mini guida sulla cedolare secca spiega che cosa è, come funziona, chi può sceglierla, come si paga e quando. #cedolaresecca #affittibrevi #manovra2026 #cosedicasa - facebook.com Vai su Facebook
Gli affitti brevi in manovra creano nuovi scontri nella maggioranza https://linkiesta.it/2025/10/affitti-brevi-manovra-scontri-giorgetti/… via @Linkiesta - X Vai su X
Affitti brevi 2026/ Partiti in lotta per cancellare l’aumento: cosa sta succedendo? - Ecco però, chi vuole provare a cancellare la normativa ... Scrive ilsussidiario.net
Affitti brevi con cedolare al 26%, sarebbero più o meno convenienti degli affitti lunghi? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Affitti brevi con cedolare al 26%, sarebbero più o meno convenienti degli affitti lunghi? Secondo tg24.sky.it
Affitti brevi, Lega: "Cedolare secca al 21% fino a due B&B". Cosa potrebbe cambiare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Affitti brevi, Lega: 'Cedolare secca al 21% fino a due B&B'. Scrive tg24.sky.it