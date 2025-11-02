Affitti brevi cosa propone Forza Italia per bloccare l'aumento della tassa per le prime case in manovra

2 nov 2025

La stretta sugli affitti brevi in manovra non piace a Forza Italia, che presenterà in manovra degli emendamenti per cancellare l'aumento della tassazione dal 21% al 26% anche per le prime case che vengono messe in locazione. Novità in arrivo anche sul bonus ristrutturazioni al 50%, che è stato prorogato nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

