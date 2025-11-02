Affari tuoi | Martina e mamma Giuseppina beffate dal Dottore si accontentano di 26 mila euro

Chi si accontenta gode, così, così. È quello che alla fine hanno pensato Martina, concorrente di Vinovo e mamma Giuseppina, dopo che hanno scoperto di aver accettato 26 mila euro, al posto di aprire il pacco numero 1 con cui avevano giocato ad "Affari tuoi" che ne conteneva 75 mila.Il dottore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

