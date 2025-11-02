Sabato primo novembre è tornato l’appuntamento ormai fisso con Stefano De Martino, Gennarino, Herbert Ballerina e i pacchi di Affari Tuoi. Una puntata carica di tensione e scelte coraggiose, quella giocata da Martina, concorrente piemontese accompagnata dalla mamma. Strategia, numeri, offerte sfiorate e un cambio che, con un pizzico di fiducia in più, avrebbe potuto regalarle un finale da favola. Affari Tuoi, il cambio che avrebbe potuto esaudire i sogni di Martina. Chi segue e ama Affari Tuoi lo sa: si viene per giocare, e si aprono i pacchi per provare a esaudire dei sogni. Ognuno ha le proprie strategie, ma la vera sfida è quella di portare avanti una gara senza passi falsi, perché ogni pacco può essere quello vincente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino mattatore: cambio pacco perfetto, ma la scelta finale tradisce