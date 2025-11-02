Aerosmith quel museo mai realizzato | a Cotronei il sogno si è fermato tra carte firme e un’indagine

Un'idea semplice e potente: celebrare Steven Tyler proprio dove tutto era cominciato, nel borgo calabrese di Cotronei, culla del nonno Giovanni Tallarico, musicista di mandolino. Un museo del rock legato alle radici familiari, finanziato con 1,3 milioni di euro regionali, capace di unire memoria, turismo e formazione. Poi la frenata, le carte che si accumulano, .

Cotronei, il pasticcio di un museo mai realizzato dedicato a Steven Tyler - Lo scopo era celebrare la musica e le radici italiane di Steven Tyler: il tutto si è trasformato in un caso giudiziario che scuote la Calabria. Scrive msn.com

Museo a Tyler cambia luogo e artista diffida, indagati - "Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome". Riporta msn.com