Adesso ti spacco la faccia | l' operatore ecologico che sale sul pullman e aggredisce l' autista
Un’alba di tensione che rischiava di proseguire in pronto soccorso. Il conducente dell’autobus che apre le porte per far salire il netturbino che dalla strada gridava. Poi la minaccia: “Ti spacco la faccia e i denti davanti a tutti”.Un inizio giornata movimentatoIl fatto è accaduto alcune. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
