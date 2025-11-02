Addio Profeta! Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giovanni Galeone

2 nov 2025

La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata di domenica, il giorno della settimana nel quale quando era ancora in attività aveva incantato tutti con il suo calcio champagne. Giovanni Galeone, icona del calcio pescarese e Profeta del 4-3-3 è morto all'ospedale di Udine, dove era. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

