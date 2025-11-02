Addio Profeta! Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giovanni Galeone
La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata di domenica, il giorno della settimana nel quale quando era ancora in attività aveva incantato tutti con il suo calcio champagne. Giovanni Galeone, icona del calcio pescarese e Profeta del 4-3-3 è morto all'ospedale di Udine, dove era. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Giovanni Galeone è morto, addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese - Roma, 2 novembre 2025 – Addio a Giovanni Galeone, bandiera indiscussa del Pescara. Come scrive msn.com
È morto Giovanni Galeone, il ‘profeta’ del calcio offensivo italiano: aveva 84 anni - Da Napoli a Trieste, dal Pescara all’Udinese, ha lasciato un’impronta indelebile con il suo calcio spet ... Da fanpage.it