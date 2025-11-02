Addio Giovanni Galeone maestro di calcio lutto in Serie A

Lutto nel mondo del calcio italiano con l’addio a Giovanni Galeone, maestro di calcio aveva dimostrato di essere personaggio amatissimo dal pubblico. La notizia è arrivata all’improvviso al secondo tempo delle partite delle 15.00 di Serie A. Andiamo a leggere tutto più da vicino. (ANSA) TvPlay.it Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941 aveva 84 anni ed è scomparso oggi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Era considerato da tutti un maestro di calcio, alle basi dei successi di due dei migliori allenatori del calcio italiano e cioè Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Giovanni Galeone maestro di calcio, lutto in Serie A

