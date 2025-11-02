Addio all’ammiraglio Guido Venturoni fu presidente del Comitato Militare della NATO
AGI - "Esprimo, a nome mio personale e di tutta la Difesa, profondo cordoglio per la scomparsa dell'ammiraglio Guido Venturoni". Lo scrive Guido Crosetto sul profilo X del ministero della Difesa. "Ufficiale di altissimo profilo - ricorda Crosetto - ha dedicato l'intera vita al servizio del Paese, distinguendosi per competenza, lealtà e profondo senso delle istituzioni. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato capo di Stato maggiore della Marina Militare, capo di Stato maggiore della Difesa e Chairman del Comitato militare della Nato, ruoli nei quali ha contribuito in modo determinante al rafforzamento delle capacità operative delle Forze armate italiane e alla credibilità internazionale dell'Italia in ambito alleato. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Addio al generale Franco Angioni, padre del “modello italiano” delle missioni di pace. Il comandante che in Libano trasformò la divisa in un ponte di dialogo e rispetto. La sua visione cambiò per sempre il volto delle missioni all’estero. Continua a legg - facebook.com Vai su Facebook