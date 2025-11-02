AGI - "Esprimo, a nome mio personale e di tutta la Difesa, profondo cordoglio per la scomparsa dell'ammiraglio Guido Venturoni". Lo scrive Guido Crosetto sul profilo X del ministero della Difesa. "Ufficiale di altissimo profilo - ricorda Crosetto - ha dedicato l'intera vita al servizio del Paese, distinguendosi per competenza, lealtà e profondo senso delle istituzioni. Nel corso della sua straordinaria carriera è stato capo di Stato maggiore della Marina Militare, capo di Stato maggiore della Difesa e Chairman del Comitato militare della Nato, ruoli nei quali ha contribuito in modo determinante al rafforzamento delle capacità operative delle Forze armate italiane e alla credibilità internazionale dell'Italia in ambito alleato. 🔗 Leggi su Agi.it

Addio all'ammiraglio Guido Venturoni, fu presidente del Comitato Militare della NATO