Addio al cavaliere Antonio Fregolent | imprenditore e scrittore legato alla terra
Si è spento a 86 anni Antonio Fregolent, contadino, imprenditore, cavaliere e scrittore che ha saputo raccogliere i frutti del suo lavoro anche con le parole. È morto sabato 1 novembre all'ospedale di Pordenone dopo una lunga carriera dedicata alla terra e all’agricoltura. Una passione che gli ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
