Addio a Rosa Gazzara Siciliano la voce poetica che ha dato nuova vita alla lingua siciliana

Messinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Rosa Gazzara Siciliano, poetessa e scrittrice tra le figure più amate e stimate della cultura messinese. Laureatasi in Lettere a soli 19 anni, aveva dedicato l’intera vita allo studio della lingua e della letteratura, con un’attenzione profonda al dialetto siciliano e alle sue. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

addio rosa gazzara sicilianoAddio a Rosa Gazzara Siciliano, poetessa dell’anima messinese e “sacrista di Montevergine” - Si deve a lei un importante lavoro di trasposizione in siciliano non solo della Via Crucis di Santa Eustochia, ma anche di opere colossali quali la Divina Commedia di Dante Alighieri, l’Odissea e l’Il ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Rosa Gazzara Siciliano