Addio a Rosa Gazzara Siciliano la voce poetica che ha dato nuova vita alla lingua siciliana
È venuta a mancare Rosa Gazzara Siciliano, poetessa e scrittrice tra le figure più amate e stimate della cultura messinese. Laureatasi in Lettere a soli 19 anni, aveva dedicato l’intera vita allo studio della lingua e della letteratura, con un’attenzione profonda al dialetto siciliano e alle sue. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
French sobria? Ci abbiamo provato… poi è arrivato Acrygel Rubino e addio buone intenzioni Un tocco di rosa, un po’ di carattere e la french diventa subito un colpo di scena. Struttura perfetta di @Mari irimia zero limatura e un risultato che non passa inosse - facebook.com Vai su Facebook
AlbinoLeffe in lutto: addio a Rosa Anesa, cara moglie del Presidente Andreoletti Nota https://tinyurl.com/mr58ruxy - X Vai su X
Addio a Rosa Gazzara Siciliano, poetessa dell’anima messinese e “sacrista di Montevergine” - Si deve a lei un importante lavoro di trasposizione in siciliano non solo della Via Crucis di Santa Eustochia, ma anche di opere colossali quali la Divina Commedia di Dante Alighieri, l’Odissea e l’Il ... Scrive msn.com