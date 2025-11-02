Addio a mister Galeone portò in Serie A l' Udinese

Udinetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giovanni Galeone, allenatore carismatico e simbolo - anche friulano - di un calcio brillante e coraggioso. Il “mister” 84 anni e una vita sul campo da calcio, era malato da tempo.  Napoletano di nascita, triestino di formazione e friulano d’adozione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

