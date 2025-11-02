Addio a Giovanni Galeone uno degli ultimi maestri di calcio

Addio a Giovanni Galeone. L’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento a Udine, all’ospedale Santa Maria della Misercordia, all’età di 84 anni. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara, una a Udine e una a Perugia. Galeone - che da calciatore (era un centrocampista) ha indossato le maglie di Ponziana, Monza e Udinese. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio a Giovanni Galeone, uno degli ultimi maestri di calcio

