Addio a Giovanni Galeone maestro di calcio e ironia

Si è spento all’età di 84 anni Giovanni Galeone, allenatore che lascia una traccia nel calcio italiano pur avendo chiuso la sua lunghissima carriera senza mai vincere un trofeo. Era malato da tempo ed era ricoverato in ospedale a Udine, una delle sue città. Maestro di un football fatto di fantasia e divertimento, protagonista delle promozioni di Pescara (1987 e 1992), Udinese e Perugia, amico e mentore di Max Allegri e voce sempre controcorrente in un mondo pieno di stereotipi. Galeone era nato a Napoli il 25 gennaio 1941 e da lì è partito per cercare fortuna da calciatore. Ha dato il meglio di sé seduto in panchina, teorico di un 4-3-3 allora all’avanguardia per il movimento chiesto agli esterni, chiamati a partecipare alla fase offensiva per creare un calcio moderno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio a Giovanni Galeone, maestro di calcio e ironia

Scopri altri approfondimenti

Addio a Giovanni #Galeone l’allenatore che piaceva a #Maradona. Era un bon vivant, padre putativo di #Allegri. Aveva 84 anni. Allenò anche il #Napoli nella fortunata stagione del 97-98 che finì con la retrocessione. Nemmeno una vittoria. Personaggio estros - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Lo riporta msn.com

Allegri, Pasolini, la filosofia e lo champagne: addio a Galeone, maestro di calcio amato da tutti - Liedholm e Cruijff fonte di ispirazione, la sua filosofia di gioco croata per passione e olandese per vocazione all’attacco. Come scrive msn.com

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. msn.com scrive