Addio a Giovanni Galeone l’ex allenatore si è spento a 84 anni

Malato da tempo, era ricoverato in ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine, ed oggi, all’età di 84 anni, Giovanni Galeone si è spento. Ex allenatore che, pur non avendo vinto mai trofei in carriera, ha lasciato traccia nel mondo del calcio. Ci sono però quattro promozioni nella sua vita in campo che hanno permesso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Giovanni Galeone, l’ex allenatore si è spento a 84 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Addio a Giovanni Galeone. Nacque a Napoli, poi la sua famiglia si trasferì a Trieste. E' uno dei padri del 4-3-3, in tanti hanno preso ispirazione dal suo calcio spettacolo. Allenò anche il Napoli, ma in un anno sciagurato. E' stato il maestro di Massimiliano Allegr - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Si legge su msn.com

Addio a Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni - Tra le squadre allenate da Galeone tra gli anni ’70 e i primi anni 2000 ci sono Udinese, Pescara e Napo ... Secondo gianlucadimarzio.com

Giovanni Galeone è morto, addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese - Roma, 2 novembre 2025 – Addio a Giovanni Galeone, bandiera indiscussa del Pescara. Scrive msn.com