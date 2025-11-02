Addio a Giovanni Galeone l’anarchico gentile del calcio

C’è una malinconia antica nel calcio, quella che si posa sulle tribune vuote e sugli spogliatoi dismessi, dove l’odore del linimento si mescola alla polvere della memoria. Oggi quella malinconia ha un nome: Giovanni Galeone. È morto a Udine, città di confine e di nebbia, a ottantaquattro anni —. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

Lutto nel calcio, addio a Giovanni Galeone, il “professore” del calcio italiano - facebook.com Vai su Facebook

? Addio a Giovanni #Galeone, maestro di calcio e ironia. - X Vai su X

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Segnala msn.com

Addio a Giovanni Galeone, maestro di calcio e ironia - Aveva 84 anni ed è stato considerato un maestro del calcio italiano pur non avendo mai conquistato alcun titolo ... Si legge su panorama.it

Addio a Giovanni Galeone. Il tecnico si è spento all'ospedale di Udine - Nato a Napoli, classe 1941, aveva vissuto gli anni della scuola a Trieste. Come scrive rainews.it