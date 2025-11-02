Addio a Giovanni Galeone l’allenatore filosofo che leggeva Brecht e Sartre e giocò a calcio con Pasolini
Addio a Giovanni Galeone, storico allenatore di calcio e “maestro” di tattica di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento a Udine, all’ospedale Santa Maria della Misercordia, all’eta’ di 84 anni. Nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara, una a Udine e una a Perugia. Galeone – che da calciatore (era un centrocampista) ha indossato le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974 – ha allenato anche Como e Spal. Addio a Giovanni Galeone, allenatore spavaldo e carismatico. Galeone, nato a Napoli il 25 gennaio del 1941, è noto soprattutto per il suo stile di gioco offensivo e spettacolare come allenatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
