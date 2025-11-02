Addio a Giovanni Galeone l’allenatore del Pescara dei miracoli

Lutto nel calcio italiano che dice addio a Giovanni Galeone, morto l’età di 84 anni all’ospedale di Udine dove era ricoverato da tempo a causa di una grave malattia. Da allenatore ha legato il suo nome al Pescara, alla cui guida ha ottenuto due promozioni in Serie A nel 1987 e nel 1992. Tra i suoi allievi, Gasperini, Allegri e Giampaolo. ADDIO A GIOVANNI GALEONE: LA SUA STORIA Nato a Napoli, trascorre la sua carriera da calciatore con le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974, senza lasciare grossi ricordi. È da allenatore che diventa un nome riconoscibile, apprezzato e controverso. Muove i primi passi sulle panchine di Adrianese e Pordenone, prima di approdare al settore giovanile dell’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

