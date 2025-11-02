Addio a Giovanni Galeone l’allenatore del Pescara dei miracoli
Lutto nel calcio italiano che dice addio a Giovanni Galeone, morto l’età di 84 anni all’ospedale di Udine dove era ricoverato da tempo a causa di una grave malattia. Da allenatore ha legato il suo nome al Pescara, alla cui guida ha ottenuto due promozioni in Serie A nel 1987 e nel 1992. Tra i suoi allievi, Gasperini, Allegri e Giampaolo. ADDIO A GIOVANNI GALEONE: LA SUA STORIA Nato a Napoli, trascorre la sua carriera da calciatore con le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974, senza lasciare grossi ricordi. È da allenatore che diventa un nome riconoscibile, apprezzato e controverso. Muove i primi passi sulle panchine di Adrianese e Pordenone, prima di approdare al settore giovanile dell’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il mondo del #calcio dice addio all'allenatore Giovanni #Galeone. Simbolo del Pescara, maestro di Allegri, fautore del modello 4-3-3, aveva 84 anni ed era malato da tempo - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Giovanni Galeone. Il tecnico si è spento all'ospedale di Udine - Nato a Napoli, classe 1941, aveva vissuto gli anni della scuola a Trieste. Segnala rainews.it
È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Da msn.com
Morto Giovanni Galeone, ‘Il Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese - Roma, 2 novembre 2025 – Addio a Giovanni Galeone, bandiera indiscussa del Pescara. Come scrive msn.com