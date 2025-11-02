Addio a Giovanni Galeone l’allenatore che piaceva a Maradona Era un bon vivant padre putativo di Allegri

Addio a Giovanni Galeone. È morto a 84 anni. Se n’è andato così, all’improvviso, un simbolo del calcio italiano a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Un grande personaggio. Dentro e fuori dal campo. Il suo Pescara faceva divertire (anche gli avversari), piaceva a Diego Armando Maradona che lo avrebbe voluto a Napoli. Quel Napoli ne segnò una volta sei e una volta otto al Pescara. Fu anche allenatore del Napoli nella sfortunata stagione 97-98 che portò gli azzurri in Serie B. Dieci partite e nemmeno una vittoria: appena tre pareggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

