Addio a Giovanni Galeone il vate del 4-3-3

Giovanni Galeone, storico allenatore ed ex calciatore italiano, è morto il 2 novembre 2025 nella città di Udine all'età di 84 anni L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Addio a Giovanni Galeone, il vate del 4-3-3.

Addio a Giovanni #Galeone l’allenatore che piaceva a #Maradona. Era un bon vivant, padre putativo di #Allegri. Aveva 84 anni. Allenò anche il #Napoli nella fortunata stagione del 97-98 che finì con la retrocessione. Nemmeno una vittoria. Personaggio estros - facebook.com Vai su Facebook

