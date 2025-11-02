Addio a Giovanni Galeone il vate del 4-3-3

Mondouomo.it | 2 nov 2025

Giovanni Galeone, storico allenatore ed ex calciatore italiano, è morto il 2 novembre 2025 nella città di Udine all'età di 84 anni L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

