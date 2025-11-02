Addio a Giovanni Galeone il profeta del 4-3-3 | genio sigaretta e rivoluzione fuori dagli schemi
Chi era davvero Giovanni Galeone?. «Per insegnare il calcio sono tra i più bravi. Per stare bene col mondo forse no». Una frase che sembra scritta per lui, sospesa tra mito e realtà, come tanti capitoli della vita di Giovanni Galeone, morto a Udine a 84 anni. Allenatore senza trofei, eppure vincente nell’immaginario collettivo. Un uomo che ha attraversato il calcio italiano dagli anni ’80 ai primi Duemila con una sigaretta tra le dita, un bicchiere di champagne nello spogliatoio e la certezza che il calcio non fosse solo corsa e sudore, ma estetica, libertà e contraddizione. Nato a Napoli nel 1941, ma friulano nell’anima per quel trasferimento da bambino a Trieste, Galeone è stato marinaio del pallone prima ancora che allenatore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
