Addio a Giovanni Galeone a Pordenone il suo debutto da allenatore

Spal, Pescara, Como, Udinese, Napoli. Sono solo alcune delle squadre allenate da Giovanni Galeone, tecnico dal carisma smisurato e simbolo di un calcio moderno e spettacolare amato dai tifosi. Il coach è morto all'età di 84 anni all'ospedale di Udine dopo una lunga malattia.Nonostante sia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il mondo del #calcio dice addio all'allenatore Giovanni #Galeone. Simbolo del Pescara, maestro di Allegri, fautore del modello 4-3-3, aveva 84 anni ed era malato da tempo - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Giovanni Galeone, maestro di calcio e ironia - Aveva 84 anni ed è stato considerato un maestro del calcio italiano pur non avendo mai conquistato alcun titolo ... Segnala panorama.it

Addio a Giovanni Galeone. Il tecnico si è spento all'ospedale di Udine - Nato a Napoli, classe 1941, aveva vissuto gli anni della scuola a Trieste. Si legge su rainews.it

Addio a Giovanni Galeone, anticonformista con il gusto del gioco - "Per insegnare il calcio, la tecnica e tutto ciò che ne deriva, sono fra i più bravi. Riporta ansa.it