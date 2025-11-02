Ad Agraria tutti pazzi per l’Igp del bergamotto di Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gremita aula magna del dipartimento di agraria ha ospitato giovedì 30 ottobre il convegno “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy”, organizzato dal comitato promotore per il bergamotto di Reggio Calabria Igp e moderato dal giornalista. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

