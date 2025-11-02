Ad Agraria tutti pazzi per l’Igp del bergamotto di Reggio Calabria
Una gremita aula magna del dipartimento di agraria ha ospitato giovedì 30 ottobre il convegno “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy”, organizzato dal comitato promotore per il bergamotto di Reggio Calabria Igp e moderato dal giornalista. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
