A Città di Castello il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

Molto più di una mostra mercato, il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello vuol dire tradizione. Giunta quest'anno alla 45esima edizione, sono centinaia i raccoglitori ufficialmente registrati in questo spicchio dell'Umbria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A"Città di Castello"il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

