A Città di Castello il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molto più di una mostra mercato, il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello vuol dire tradizione. Giunta quest'anno alla 45esima edizione, sono centinaia i raccoglitori ufficialmente registrati in questo spicchio dell'Umbria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a citt224 di castello il salone nazionale del tartufo bianco pregiato

© Tgcom24.mediaset.it - A"Città di Castello"il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato

Argomenti simili trattati di recente

citt224 castello salone nazionaleCittà di Castello, tartufi da record al 45° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato - L'inizio della manifestazione non poteva essere più fortunato: tra le colline altotiberine è stata scovata una trifola da oltre 750 grammi ... Segnala corrieredellumbria.it

Arsenio Lupin irrompe al Salone del Tartufo Bianco di Città di Castello - Anche Arsenio Lupin fa il suo ingresso trionfale al Salone nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello, trasformando le trifole in gioielli da custodire con cura, tra arte e fantasia. Da umbria24.it

citt224 castello salone nazionaleVissani premiato al Salone del tartufo di Città di Castello - "Il tartufo è un prodotto unico, eccezionale, ed in Umbria abbiamo la fortuna di averlo sempre tutto l'anno come qui a Città di Castello dove è come l'acqua minerale sempre in tavola": parola di Gianf ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Castello Salone Nazionale