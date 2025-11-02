Achille Costacurta si racconta | dalle dipendenze fino al tentato suicidio Ecco la sua rinascita

Achille Costacurta si racconta a 'One More Time': dalle dipendenze, al tentato suicidio fino alla sua rinascita. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Achille Costacurta si racconta: dalle dipendenze fino al tentato suicidio. Ecco la sua rinascita

News recenti che potrebbero piacerti

Leggo. . L'ex #MissItalia #MartinaColombari si confessa, aprendosi sul rapporto con suo figlio, Achille Costacurta, e sul suo vissuto da madre, ripercorrendo le difficoltà affrontate. «Achille è un "Marcantonio" di due metri, ma per me è sempre il mio bambino», - facebook.com Vai su Facebook

Achille #Costacurta shock: “Chiedevo di fare l’eutanasia, mi hanno fatto 7 TSO” - X Vai su X

Tra TSO, spaccio e tentato suicidio: Achille Costacurta e la sua rinascita dopo l’inferno - Tra rabbia, dipendenze e dolore, Achille Costacurta ripercorre la sua caduta e la lenta risalita verso una nuova vita fatta di equilibrio e speranza. Segnala notizie.it

Achille Costacurta: dalla dipendenza alla rinascita, il racconto che emoziona e ispira - Il figlio di due noti personaggi racconta la sua battaglia contro le dipendenze e l'ADHD e il suo impegno per l'aiuto ai più fragili. Secondo serial.everyeye.it

Da 7 TSO, un tentato suicidio alla rinascita: Achille Costacurta si racconta e lancia un messaggio potente sulla salute mentale - Achille Costacurta racconta il suo passato tra droga, TSO e tentato suicidio: oggi è consapevole, fiero di sé e lancia un messaggio potente sulla salute mentale e sulla rinascita. greenme.it scrive