Acerbi esplode cosa è successo
Nella partita delle 12.30, polemiche dopo la rete dei gialloblù: il difensore si arrabbia, il racconto Partita non facile per l'Inter a Verona, con Giovane che ha pareggiato la rete iniziale di Zielinski. Due gol molto belli, equilibrio in campo, gara che si è infiammata dopo l'1-1 anche per il gesto di Orban a seguito della rete che ha fatto imbestialire la panchina interista ed Acerbi in particolare. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) A ricostruire l'accaduto, il bordocampista di 'DAZN', che ha spiegato la dinamica. Dopo il gol di Giovane, Orban, passando davanti alla panchina dell'Inter, ha raccolto un pallone ai margini dell'area tecnica nerazzurra e lo ha calciato con forza verso l'alto.
Comandante Acerbi "In Roma-Inter, Pio Esposito ha tentato un uno contro uno e si è preso una licenza. I vecchietti della squadra se lo sono mangiato. Acerbi ha fatto 20 metri come per prenderlo per un orecchio e dirgli 'fai quello che devi fare'. E Pio si è rim - facebook.com Vai su Facebook
Acerbi sulla Nazionale: «Se Gattuso non mi vuole non è un problema, viene pagato per scegliere» - La questione era nata qualche mese fa quando Luciano Spalletti, allora ct, rispondendo ad un giornalista sulla mancata chiamata di Acerbi, aveva detto: «Lei sa quanti anni ha Acerbi? Da ilmattino.it