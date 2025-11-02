Accorpamenti scuole | Pronti alla mobilitazione

A seguito della delibera regionale approvata dalla Giunta toscana il 27 ottobre, il tema del dimensionamento scolastico è tornato di attualità. Così in una nota la Flc Cgil Toscana che afferma di essere pronta a mobilitarsi contro l’accorpamento delle scuole: 16 quelle a rischio in regione. Dopo una comunicazione ufficiale del ministero dell’Istruzione "che minaccia di denunciare la Regione Toscana per danno erariale - spiega il sindacato -, la giunta regionale il 27 ottobre ha deliberato l’accorpamento di 16 istituti scolastici in alcune province in base al numero degli alunni in rapporto ai criteri regionali (4 Lucca, 3 Massa Carrara, 3 Pistoia, 2 Firenze, 2 Grosseto, 2 Siena)". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accorpamenti scuole: "Pronti alla mobilitazione"

