Accordo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sulla loro separazione con un congruo assegno di mantenimento mensile | l’indiscrezione di Oggi

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno già aggiunto un accordo sulla loro separazione. A sei mesi dal “Bova gate”, innescato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta storia tra l’attore con la modella Martina Ceretti, con tanto di divulgazione di audio e messaggi privati che ha innescato querele da parte dell’attore e l’azione del Garante della Privacy, emergono nuovi dettagli su come l’ex coppia avrebbe deciso di gestire l’affidamento delle due figlie. Se in un primo tempo la Munoz Morales aveva, infatti, richiesto l’accordo esclusivo delle loro bambine, ora le cose sarebbero cambiate portando alla firma di un accordo extragiudiziale cui sono giunti i legali dei due attori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Accordo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sulla loro separazione con un congruo assegno di mantenimento mensile”: l’indiscrezione di “Oggi”

Scopri altri approfondimenti

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno raggiunto un accordo sulla separazione ? - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno raggiunto un accordo sulla separazione, i dettagli sull’assegno di mantenimento - Tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales pare sia stato raggiunto un accordo in merito alla loro separazione. fanpage.it scrive

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: trovato l’accordo per la separazione?/ “L’attrice ha cambiato idea…” - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, sarebbe stato raggiunto un accordo extragiudiziale per mantenimento e separazione. Da ilsussidiario.net

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova tornano a parlarsi: ecco cosa prevede il loro accordo economico - Mentre l’ex compagno rilasciava interviste in TV e veniva paparazzato con Beatrice Arnera, la sua presunta nuova fidanzata, Rocío veniva quasi sempre descritta come una donna distrutta, spesso ... Riporta rds.it