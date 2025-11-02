Accoltellamento sul treno per Londra la polizia | Non è terrorismo I 15 minuti di terrore sui vagoni l' anziano eroe le urla | cosa è successo

Le indagini sull'accoltellamento avvenuto sabato sera in Gran Bretagna sul trano che da Doncaster si dirigeva a King's Cross: arrestati due britannici di 35 e 32 anni.

Accoltellamento sul treno per Londra, la polizia: «Non è terrorismo». I 15 minuti di terrore sui vagoni, l'anziano eroe, le urla: cosa è successo

Accoltellamenti sul treno per Londra, 10 feriti: 9 in pericolo di vita. Starmer: «Attacco terribile», 2 arresti. La polizia evoca «terrorismo» - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross.

Accoltellamento su treno Londra, decine di feriti: cosa è successo - Cancellazioni e forti disagi segnano oggi la linea ferroviaria che collega Londra al nord del Regno Unito, lungo la dorsale orientale dell'isola, a causa di un violento attacco avvenuto ...

Dieci persone accoltellate su un treno per Londra: nove in pericolo di vita, due arresti. Indaga anche l'antiterrorismo. Testimone: "Sembrava uno scherzo" - Un testimone: "Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween".

