Accoltellamento sul treno 10 feriti | nove sono in pericolo di vita indaga anche antiterrorismo

(Adnkronos) – Accoltellamento di massa nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, Regno Unito. La polizia, riporta Bbc, ha confermato che sono 10 i feriti, nove dei quali ricoverati in pericolo di vita. Due le persone arrestate in relazione all’incidente e attualmente in custodia cautelare la cui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Accoltellamento sul treno, 10 feriti: nove sono in pericolo di vita, indaga anche antiterrorismo

