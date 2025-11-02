Nella mattinata di domenica 2 novembre 2025, la Polizia dei Trasporti britannica ha fornito alla stampa aggiornamenti sull’ accoltellamento avvenuto la sera prima a bordo di un treno partito da Peterborough e diretto a Londra. Il sovrintendente John Loveless ha spiegato che i due uomini arrestati per tentato omicidio sono un uomo britannico di colore di 32 anni e un altro, sempre britannico, di 35 anni di origini caraibica. Costoro sono accusati di aver colpito con un coltello diversi passeggeri, scatenando il panico a bordo del convoglio. Il bilancio aggiornato parla di 11 feriti, di cui 10 portati in ospedale dai sanitari giunti sul posto e uno che si è recato spontaneamente al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Accoltellamento su un treno per Londra, l’aggiornamento delle autorità