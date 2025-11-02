Accoltellamento su un treno per Londra due persone in pericolo di vita Due arresti La polizia esclude per ora il terrorismo |  Pensavamo a uno scherzo di Halloween

Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

accoltellamento su un treno per londra due persone in pericolo di vita due arresti la polizia esclude per ora il terrorismo pensavamo a uno scherzo di halloween

