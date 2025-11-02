Accoltellamento su un treno per Londra due persone in pericolo di vita Due arresti La polizia esclude per ora il terrorismo | Pensavamo a uno scherzo di Halloween
Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire: «Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween» - X Vai su X
Inghilterra, accoltellamento in treno. I passeggeri: «Ci siamo nascosti nei bagni, sangue ovunque» - facebook.com Vai su Facebook
Dieci persone accoltellate su un treno per Londra: nove in pericolo di vita, due arresti. Indaga anche l’antiterrorismo. Testimone: “Sembrava uno scherzo” - Un testimone: "Pensavamo fosse uno scherzo di Halloween". Secondo ilfattoquotidiano.it
Accoltellamenti sul treno per Londra, 10 feriti: 9 in pericolo di vita. Starmer: «Attacco terribile», 2 arresti. La polizia evoca «terrorismo» - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross. Riporta quotidianodipuglia.it
Accoltellamento sul treno in Inghilterra, nove persone in pericolo di vita Arrestati due uomini - Ci sono nove persone in pericolo di vita dopo l'assalto avvenuto ieri sera sul treno diretto a Londra: al momento non è stata ufficializzata la matrice terroristica ... Lo riporta dire.it