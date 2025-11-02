Accoltellamento su un treno per Londra 9 persone in pericolo di vita Due arresti La polizia esclude per ora il terrorismo | Pensavamo a uno scherzo di Halloween
Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
