Accoltellamento su un treno per Londra 9 persone in pericolo di vita Due arresti | I testimoni | Pensavamo a uno scherzo di Halloween
Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Inghilterra, accoltellamento in treno. I passeggeri: «Ci siamo nascosti nei bagni, sangue ovunque» - facebook.com Vai su Facebook
Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è questo il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto a bordo di un treno nel Cambridgeshire. Indaga sulla vicenda anche l'antiterrorismo #ANSA - X Vai su X
Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Lo riporta iltempo.it
Gravi 9 dei 10 feriti in assalto al treno in Gb - Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è questo il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King's Cross ... Scrive ansa.it
Accoltellamento su un treno per Huntingdon: molti feriti. Due arrestati. Un testimone: «Sangue ovunque» - Almeno 10 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Come scrive msn.com