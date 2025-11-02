Accoltellamento su un treno per Londra 9 persone in pericolo di vita Due arresti | I testimoni | Pensavamo a uno scherzo di Halloween

Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

accoltellamento su un treno per londra 9 persone in pericolo di vita due arresti 160i testimoni pensavamo a uno scherzo di halloween

© Xml2.corriere.it - Accoltellamento su un treno per Londra, 9 persone in pericolo di vita. Due arresti | I testimoni: «Pensavamo a uno scherzo di Halloween»

accoltellamento treno londra 9Terrore sul treno per Londra: dieci passeggeri accoltellati, 9 sono gravi. Arrestati due uomini - Dieci persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate sul treno diretto da Doncaster a Londra, in Gran Bretagna. Lo riporta iltempo.it

Gravi 9 dei 10 feriti in assalto al treno in Gb - Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è questo il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King's Cross ... Scrive ansa.it

Accoltellamento su un treno per Huntingdon: molti feriti. Due arrestati. Un testimone: «Sangue ovunque» - Almeno 10 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Come scrive msn.com

