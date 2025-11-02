Accoltellamento su un treno per Huntingdon | molti feriti Due arrestati Un testimone | Sangue ovunque Starmer | Fatto terribile

Almeno 10 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Secondo quanto riferito da testimoni al Times, «diverse persone si sono barricate nel bagno per sfuggire alla furia dell'accoltellatore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Accoltellamento su un treno per Huntingdon: molti feriti. Due arrestati. Un testimone: «Sangue ovunque» Starmer: «Fatto terribile»

