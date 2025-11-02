Accoltellamento su un treno per Huntingdon | dieci feriti nove sono gravi Due arrestiStarmer | Fatto terribile

Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». Due persone sono state arrestate. Secondo quanto riferito da viaggiatori al Times, «diverse persone si sono barricate nel bagno di un vagone per sfuggire alla furia dell'accoltellatore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Accoltellamento su un treno per Huntingdon: dieci feriti, nove sono gravi. Due arrestiStarmer: «Fatto terribile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gran Bretagna, accoltellamento su un treno per Huntingdon: «Almeno 10 feriti, scene terrificanti. Due persone arrestate» - X Vai su X

Regno Unito, aggressioni con coltello in treno. Almeno 10 feriti, due arrestati - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito, accoltellamento su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti. Due persone arrestate. «Scene orribili, c’era sangue ovunque» – Il video - Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l’area e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine L'articolo Regno Unito, accoltella ... Riporta msn.com

Diverse persone sono state ferite su un treno diretto a Huntingdon, in Inghilterra: due persone sono state arrestate - Sabato sera diverse persone sono state ferite in un accoltellamento a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nell’est dell’Inghilterra. ilpost.it scrive

Accoltellamento su un treno per Huntingdon: molti feriti. Due arrestati. Un testimone: «Sangue ovunque» - Almeno 10 persone sono rimaste ferite a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Come scrive msn.com