Accoltellamento su un treno | dieci feriti nove sono gravi Due gli arresti | La polizia evoca attacco terroristico Starmer | Fatto terribile

Aggressione a colpi di coltello su un treno per Huntingdon, vicino a Cambridge. Un testimone: «C'era sangue ovunque». Due persone sono state arrestate. Secondo quanto riferito da viaggiatori al Times, «diverse persone si sono barricate nel bagno di un vagone per sfuggire alla furia dell'accoltellatore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Accoltellamento su un treno : dieci feriti, nove sono gravi. Due gli arresti | La polizia evoca «attacco terroristico». Starmer: «Fatto terribile»

News recenti che potrebbero piacerti

Inghilterra, accoltellamento in treno. I passeggeri: «Ci siamo nascosti nei bagni, sangue ovunque» Vai su Facebook

Dieci persone in ospedale, di cui nove con ferite gravi: è questo il bilancio diffuso dalla polizia dell'accoltellamento avvenuto a bordo di un treno nel Cambridgeshire. Indaga sulla vicenda anche l'antiterrorismo #ANSA - X Vai su X

Inghilterra, assalto con coltello su treno. Media: "molti feriti". Due persone fermate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inghilterra, assalto con coltello su treno. Lo riporta tg24.sky.it

Inghilterra, accoltellamento su un treno: 10 feriti, 2 arresti - Colpi di coltello tra i sedili, urla e passeggeri in fuga lungo il corridoio del convoglio: la corsa delle 18. Come scrive pupia.tv

Diverse persone sono state ferite su un treno diretto a Huntingdon, in Inghilterra: due persone sono state arrestate - Sabato sera diverse persone sono state ferite in un accoltellamento a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nell’est dell’Inghilterra. Si legge su ilpost.it