Accoltellamento multiplo sul treno | Scene terrificanti Ipotesi terrorismo

Un grave episodio di violenza sui trasporti pubblici del Paese ha sconvolto la serata di ieri: un accoltellamento multiplo a bordo di un treno in transito ha provocato dieci feriti, nove dei quali in condizioni critiche. L’attacco ha visto l’intervento tempestivo di forze di polizia armata, ambulanze ed elicotteri nella stazione, dove i due presunti responsabili sono stati arrestati. Accoltellamento sul treno: almeno 10 feriti. Le informazioni raccolte finora confermano che la Polizia dei Trasporti considera quanto accaduto un “ incidente grave “, con le indagini ancora in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Accoltellamento multiplo sul treno: “Scene terrificanti”. Ipotesi terrorismo

