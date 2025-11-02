Accoltellamento in Gran Bretagna le rassicurazioni di Tajani | Non risultano italiani tra i feriti

«Al momento non risultano italiani coinvolti» nell’accoltellamento su un treno in Gran Bretagna, in cui sono state ferite 10 persone. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "L'ambasciata d’Italia e il consolato a Londra stanno seguendo la vicenda dell’accoltellamento di molti passeggeri a bordo di un treno a Huntingdon, nel Regno Unito», ha scritto il titolare della Farnesina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellamento in Gran Bretagna, le rassicurazioni di Tajani: “Non risultano italiani tra i feriti”

