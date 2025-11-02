Accoltellamento di massa su un treno per Huntingdon | almeno dieci feriti e due arresti

Attimi di terrore durante un viaggio in treno sull’East Coast Main Line. Momenti di terrore a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Secondo la polizia, diverse persone sono state accoltellate nel tardo pomeriggio di sabato 1° novembre. Due sospettati sono stati arrestati. Alcuni media britannici parlano di almeno dieci feriti. La stazione di Huntingdon è stata immediatamente chiusa e tutte le linee ferroviarie della East Coast Main Line risultano bloccate. L’attacco. L’aggressione sarebbe iniziata poco dopo la partenza del treno LNER da Peterborough. Testimoni riferiscono di un uomo armato di un grosso coltello che avrebbe colpito i passeggeri in maniera indiscriminata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Accoltellamento di massa su un treno per Huntingdon: almeno dieci feriti e due arresti

